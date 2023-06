"Il Civico Museo del Risorgimento", ne parla l’ammiraglio Bruschi

‘Ancona. Il Civico Museo del Risorgimento’. E’ il titolo dell’incontro che si terrà questo pomeriggio (ore 17.30) al Museo Archeologico di Ancona, organizzato in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per le Marche. L’ammiraglio Claudio Bruschi, preceduto dall’introduzione del direttore del Museo Archeologico Diego Voltolini, illustrerà l’importante tassello di storia territoriale e nazionale rappresentato dal Risorgimento nel capoluogo marchigiano, valorizzato con l’allestimento stabile recentemente inaugurato presso la sede della Deputazione di Storia patria delle Marche (Sala del Risorgimento). Essendo i posti a disposizione limitati la prenotazione è consigliata (071202602). L’iniziativa prevede l’accesso libero alla conferenza, la bigliettazione ordinaria per le sale espositive e il percorso museale.