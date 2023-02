Il clan degli "ovulatori" riforniva di droga la costa

di Marina Verdenelli

C’era chi individuava i viaggiatori da inviare in Italia con lo stomaco pieno di ovuli di eroina, chi si occupava di comprargli il biglietto aereo, chi li accoglieva in aeroporto e chi li ospitava in case già prese in affitto e dove la droga veniva poi recuperata e affidata a spacciatori locali. Una organizzazione con a capo due pachistani, uno di 30 anni e l’altro di 55 anni. A stroncare il giro criminale, che faceva base per lo più a Senigallia, ci aveva pensato nella primavera scorsa la squadra mobile dorica, con l’operazione "Mezza luna d’oro", dal nome della regione asiatica che ha la maggiore produzione di oppiacei al mondo, e i poliziotti del commissariato della spiaggia di velluto. Proprio nella località balneare vivevano infatti la maggior parte dei 13 indagati, finiti in manette, per i quali la Procura ha chiesto il processo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Ieri, nell’udienza preliminare davanti alla gup Francesca De Palma, in quattro hanno fatto richiesta di procedere con il giudizio abbreviato, che potrà farli beneficiare di uno sconto di pena in caso di condanna, mentre gli altri faranno il processo ordinario se saranno rinviati a giudizio. La giudice ha rinviato per le decisioni al 5 aprile prossimo. Il giro di droga di cui sono accusati i 13 indagati (per uno la posizione è stata stralciata per un difetto di notifica degli atti e quindi si procederà a parte) partiva dal Pakistan, ingerita dagli ovulatori che atterravano in aereo a Milano Malpensa. Da lì qualcuno li andava a prendere in auto per portarli a Senigallia da dove poi la droga prendeva altre mete, nel sud delle Marche, a Civitanova, a Macerata e anche nelle regioni di Puglia e Campania. Tra gli indagati infatti ci sono sia pachistani, che facevano da corrieri ingerendo gli ovuli di eroina, uno ne avrebbe trasportati anche 90, pezzi da 100, 50 e 30 grammi, che italiani, spicca anche un anconetano di 54 anni, un senigalliese di 47 anni, una donna di Macerata, poi anche un napoletano, un barese, un tunisino e un indiano. Tutti spacciatori al dettaglio. L’indagine era partita nel 2021, quando erano stati intercettati altri trafficanti poi giudicati in un altro procedimento, e ha portato al sequestro di oltre 4 chili di eroina. Nel blitz di marzo scorso, a Senigallia, dove venivano alloggiati i corrieri che arrivavano in aereo, la polizia aveva trovato 40 ovuli di eroina del valore di un milione di euro. Stando alle accuse il gruppo criminale avrebbe approfittato del bisogno dei pachistani, arruolati come corrieri, di lavorare, facendo ingerire loro gli ovuli di eroina pura che una volta tagliata e messa sul mercato avrebbe reso anche quattro volte tanto.