Il clochard morto Appello in diretta tv per cercare i familiari "Merita un funerale"

di Nicolò Moricci

La salma di Bruno Eccheli, il clochard di Posatora, era ferma da due mesi in una cella frigorifera dell’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette. Nessun funerale, ma sì alla tumulazione. Che, grazie ai City Angels, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 15. A mobilitarsi per lui, Patrizia Guerra, la coordinatrice del gruppo City Angels di Ancona che, tramite il programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, ha contribuito a restituire dignità a quell’uomo, morto lo scorso febbraio, a 83 anni. Viveva di stenti, Bruno, noto imprenditore del nord Italia finito in miseria e costretto a vivere in strada, ad Ancona. Vicino a lui, era rimasta solo Bea, la sua cagnolina, che, ieri ha fissato per tutto il tempo la bara. L’anziano, che (soprav)viveva in una roulotte in condizioni igieniche compromesse, ad inizio anno era stato trasportato al nosocomio regionale di Torrette per un peggioramento delle già precarie condizioni di salute. I City Angels, nei primi mesi del 2023, si erano spesi per aiutarlo, ma la morte lo ha sorpreso prima, in un letto di ospedale, senza nessuno accanto. Per lui, non c’è stato alcun funerale, ma una semplice tumulazione. Ad interessarsi della vicenda, i servizi sociali del Comune di Ancona, che – stando a quanto trapela – avrebbero rintracciato alcuni familiari del senza fissa dimora. Pare che Bruno fosse nato in Trentino Alto Adige, una regione a statuto speciale. Per questo, le istituzioni doriche avrebbero avuto difficoltà a risalire ai parenti più stretti. Piacenza fu il suo ultimo comune di residenza. E sarà il comune di (attuale) residenza a farsi carico delle spese per la tumulazione. Ieri, alle 14, la salma – ferma da due mesi – è stata trasportata al cimitero cittadino delle Tavernelle. Qui, ad attenderlo, sul lato di Passo Varano, c’erano la cagnolina Bea e Patrizia Guerra, che ha voluto esserci, per dare l’ultimo saluto ad Eccheli. Di lui, l’8 aprile, aveva parlato in un videomessaggio andato in onda in diretta tv su Rai3, all’interno del programma ‘Chi l’ha visto?’. L’appello di Patrizia era rivolto soprattutto ai familiari e a quanti lo avessero conosciuto: "Salve a tutti, sono Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angels di Ancona – aveva detto in tv – Facciamo un appello per Bruno Eccheli, scomparso il 27 febbraio. Un appello per cercare i parenti e gli eredi di Bruno e ci diceva che era un grande imprenditore. Poi, è fallito, finendo in una roulotte, ad Ancona. Lui – ha proseguito Guerra – raccontava di avere dei figli in Veneto e mi piange il cuore a sapere una persona così bella in una cella frigorifera, senza un degno funerale. Mi rivolgo al Comune e ai familiari: cercate di farvi carico del funerale. Se così non fosse, proveremo a sensibilizzare la popolazione e ce ne occuperemo noi".