Il clochard morto Nessuno reclama Bruno: salma bloccata da un mese

di Marina Verdenelli

Morto da quasi un mese la sua salma è bloccata in un frigorifero dell’obitorio di Torrette. Nessuna tumulazione e nessun funerale per Bruno Eccheli, il clochard di 83 anni che viveva in una roulotte di fortuna a Posatora e morto il 27 febbraio scorso all’ospedale regionale. La burocrazia tiene tutto fermo. L’uomo non aveva parenti diretti qua ad Ancona ma essendo originario del Veneto è stata attivata la prassi necessaria per vedere se ha familiari stretti a cui comunicare il decesso e se possono provvedere anche alle esequie. Fino a quando questa procedura non si scioglierà, potrebbero volerci settimane o mesi, il Comune di Ancona non si farà carico del funerale. Il senzatetto viveva da tempo in una roulotte a Posatora prima che fosse soccorso e portato in ospedale in condizioni di salute molto precarie. Per lui era stato fatto un appello alle istituzioni da parte dei City Angels, quando ancora era in vita, affinché non venisse lasciato solo perché bisognoso di cure e soprattutto di una casa. A febbraio il decesso dopo un ricovero di un mese nel nosocomio di Torrette. L’anziano viveva in precarie condizioni di salute quando, a fine gennaio, era arrivata l’ambulanza alla sua roulotte, trovata in cattive condizioni igieniche. La coordinatrice dei City Angels, Patrizia Guerra, aveva lanciato un appello per far prendere in carico al Comune l’anziano malato. Ora i volontari vorrebbero poterlo almeno tumulare. Sabato prossimo intanto sarà ricordato con una messa che si terrà nella chiesa di San Cosma e Damiano, alle 19, in corso Mazzini, in occasione di un anno di attività dei City Angels. L’associazione di volontariato, che si occupa tra le tante iniziative di portare aiuti ai senza fissa dimora, ha da 12 mesi una rappresentanza anche nel capoluogo dorico.

"Un pensiero sarà rivolto al nostro Bruno – spiega Guerra – che è volato in cielo. Ci auguriamo che possa aver al più presto una degna sepoltura. In un anno di attività come City Angels siamo usciti un centinaio di volte in strada, portando vestiti e viveri a chi ne aveva bisogno. Ad iniziare dagli immigrati che attendono di essere accolti nei centri per arrivare anche a famiglie e persone italiane che in questa città sono invisibili. Abbiamo dato voce a tante persone e qualcuno, anche grazie al nostro interessamento, ha trovato una casa. Poi abbiamo aiutato una ragazza che soffre di anoressia e che ora è alloggia in una pensione". Dopo la cerimonia sabato ci sarà la raccolta di cibo, grazie ad alcune attività che forniranno un servizio di catering, che sarà distribuito la sera stessa e la mattina dopo ai senza fissa dimora. La partecipazione ai festeggiamenti per un anno di attività del gruppo è aperto a tutti, cittadini e istituzioni.