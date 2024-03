Il clochard preso in carico da Caritas e Servizi sociali

Preso in carico dalla Caritas e dai servizi sociali il giovane clochard che da novembre scorso trovava riparo nei locali dismessi dell’ex Emporio Rossi, lungo via Cavour a due passi di piazza della Repubblica. Il giovane che era stato inserito ad Ancona in un progetto per richiedenti asilo era stato segnalato nei giorni scorsi da residenti e commercianti. A sollevare pubblicamente il caso era stato il gruppo di opposizione Per Jesi. Nei giorni seguenti sul posto sono approdate polizia di Stato e locale per un sopralluogo (già precedentemente c’erano stati anche i carabinieri, allertati da commercianti e residenti). Inizialmente non hanno trovato il senzatetto, ma nei giorni scorsi gli operatori Caritas lo hanno atteso il mattino all’uscita dai locali dell’ex emporio e lo hanno portato in sede ascoltandolo e cercando di offrire un sostegno. "La cosa più importante – commentano da Per Jesi - è che questa persona sia stata salvata dalla condizione di estrema difficoltà in cui si trovava da settimane, forse mesi e in cui forse sarebbe rimasta ancora a lungo senza la nostra segnalazione".