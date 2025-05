"Il club dello Scarabeo", sul palco c’è il Gruppo teatrale Recremisi

Nuova produzione per il Gruppo Teatrale Recremisi, che segna un ritorno alla commedia brillante per la compagnia che gestisce il Teatro Panettone di Ancona. E’ qui che stasera (ore 21) va in scena ‘Il club dello Scarabeo’, per la regia di Massimo Duranti e Gianluca Teodoro. Sul palcoscenico saliranno Camilla Carosi, Lucia Angiolani, Francesca Menghini, Gabriella Lepore, Alessia Maurizi, Massimo Giuliani e Cristiano Naspi.

Preparatevi a ridere e a riflettere con questa commedia brillante liberamente tratta da ‘La strana coppia’ di Neil Simon, che esplora l’improbabile convivenza tra due donne, due amiche ma dalle personalità opposte. La prima, una giornalista, divorziata con un carattere deciso ma molto disordinata e spensierata, si ritrova a convivere con l’altra, una maniaca dell’ordine e della pulizia. Le loro differenze creano situazioni esilaranti e conflitti inaspettati, mentre cercano di affrontare le sfide della vita e dell’amicizia.

Con dialoghi frizzanti e una comicità che tocca il cuore, questo spettacolo ci ricorda che, nonostante le divergenze, l’amicizia può superare ogni ostacolo. Un viaggio divertente e toccante che vi lascerà con un sorriso e una riflessione su quanto sia importante accettare le differenze degli altri.

Ingresso 12 euro; soci COOP 10 euro; studenti 8 euro.