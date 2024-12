Il Club Nautico Senigallia riparte da Cesar Torres: "Punto di riferimento"

Il Club Nautico Senigallia riparte da Cesar Torres. Figura di spicco nel panorama velistico italiano, professionista appassionato e formatore d’eccellenza, è il nuovo coach alla guida della squadra agonistica di Optimist, già attiva presso il club, ed è pronto a rilanciare con energia e competenza la categoria Laser. L’obiettivo è quello di formare una nuova generazione di velisti che non solo possano competere ai massimi livelli, ma che condividano i valori di uno sport unico come la vela. "L’ingresso di Cesare Torres segna una tappa fondamentale per il Club Nautico di Senigallia, che intende rafforzare il proprio impegno nella promozione della vela tra i giovani e consolidare il ruolo di punto di riferimento per la vela agonistica sulla costa adriatica" ha dichiarato il presidente del Club Franceso Pizzuto.