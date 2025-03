Il Club Scherma Ancona riconquista la serie A1

La città emiliana di Piacenza è stata teatro di una grande impresa sportiva per il Club Scherma Ancona, che ha visto le sue atlete brillare ai Campionati Italiani a squadre di scherma di Serie A2 conquistando il terzo gradino del podio e, soprattutto, riacquistando il posto nella Serie A1

La squadra composta da Giada Pianella, Alice Gambitta, Sophia Di Paolo e Annasofia Cantarini accompagnata dal tecnico Francesco Archivio ha dato il massimo, superando ogni ostacolo con determinazione e tecnica, chiudendo un cammino che si è rivelato più che positivo.

Limpresa di Piacenza segna un traguardo significativo che premia l’impegno, la preparazione e la passione delle ragazze e dei loro allenatori.

La gara è stata combattuta fino all’ultimo assalto. Nonostante la giovane età della squadra, le schermitrici anconetane hanno dimostrato una spiccata maturità tecnica e mentale, riuscendo a mantenere la concentrazione e a dare il meglio nei momenti decisivi. La finale per il terzo posto contro la scherma Treviso è stata una vera battaglia, ma le ragazze del Club Scherma Ancona hanno saputo tirare fuori tutta la grinta necessaria, riuscendo a vincere il confronto con il punteggio 45-41 e a piazzarsi sul podio.

Oltre al bronzo, il risultato ottenuto ha un significato ancora più importante: la promozione in Serie A1 , che riporta la squadra tra le élite della scherma italiana rappresentando ancora una volta un segnale forte per il futuro del club. La Serie A1 è il massimo livello di competizione per le squadre italiane, e tornare tra le grandi era un obbiettivo che ci eravamo prefissati.

Il Club Scherma Ancona del Prtesidente Marco Pennazzi con la medaglia di bronzo ai campionati italiani di serie A2, riconquista la serie A1.

Festeggia un successo che è il frutto di anni di lavoro, sacrificio e dedizione.Tutto lo staff tecnico è orgoglioso di questo traguardo, che segna una nuova era per la scherma anconetana.