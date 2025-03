Il Cnr piange Gianna Fabi, l’esperta dei mari

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR- IRBIM) annuncia con profondo dolore la scomparsa della dottoressa Gianna Fabi, Dirigente di Ricerca presso la sede IRBIM di Ancona.

Nata ad Ancona e laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Bologna, Gianna ha dedicato oltre 40 anni della sua carriera alla ricerca marina, specializzandosi nella gestione integrata della fascia costiera, nello studio degli habitat artificiali e nella valutazione degli impatti delle attività antropiche sull’ecosistema marino e le sue risorse.

Nel corso della sua lunga e produttiva carriera, è stata responsabile scientifico di oltre 70 progetti europei e nazionali, nonché di progetti finanziati da autorità locali ed aziende private. La sua esperienza e competenza l’hanno portata a ricoprire ruoli di rilievo in commissioni di valutazione per progetti di ricerca a livello europeo e nazionale, ed ha formato tantissimi giovani che oggi sono entrati a tempo pieno nel mondo della ricerca marina.

Gianna ha partecipato come esperta in importanti gruppi di lavoro e commissioni internazionali, tra cui la General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) della FAO. La sua produzione scientifica comprende 123 pubblicazioni indicizzate e numerosi capitoli di libri, contribuendo significativamente alla letteratura scientifica nel campo della biologia marina e della gestione sostenibile delle risorse marine. "La comunità scientifica marina, sia italiana che internazionale, perde una figura di straordinario valore e dedizione" ha dichiarato il direttore CNR-IRBIM Gian Marco Luna.