Il codice della strada e le novità all’attenzione della Confartigianato Il Gruppo dirigente di Confartigianato Trasporti si è riunito per discutere delle principali novità e tematiche del settore, in particolare del nuovo Cronotachigrafo digitale. Con la Polizia Stradale delle Marche sono state approfondite nuove e più severe sanzioni. 40 operatori hanno partecipato all'incontro per discutere di sicurezza stradale e risorse dedicate al caro-carburante.