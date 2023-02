Il coiffeur fidardense Damiano Brandoni ancora a Sanremo

Damiano Brandoni, hair stylist della nota parrucchiera e barber shop di Castelfidardo, è tornato a Sanremo per pettinare le star e prendersi cura delle loro chiome in occasione del festival. Questa edizione è il "suo" quinto Sanremo. Brandoni ha acconciato i vip al Festival del cinema di Venezia e poi aveva dato il suo contributo alla Fashion week di Milano. "Per me è un grande onore. Sono presente con Area stile per acconciare i cantanti e gli ospiti. Quest’anno sono il personal di Gianluca Grignani", dice Brandoni.