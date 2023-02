"Il Collegio Pio IX casa delle associazioni"

Reduce dalle notività promozionali presentate alla Bit di Milano, il sindaco Massimo Olivetti fa il punto anche sui nuovi progetti in vista della stagione turistica e anche sull’avvio di imporanti cantieri legati ai fondi del Pnrr. Non da ultimo, il pressing su Regione e Governo per la sistemazione di ponte Garibaldi, inagibile dopo l’alluvione.

"Siamo molto soddisfatti dell’interesse suscitato alla Bit di Milano dove, all’interno dello stand della Regione Marche, abbiamo incentrato tutta la nostra promozione sulla Rotonda a Mare che quest’anno compie 90 anni. Si tratta di un evento eccezionale e vogliamo che la Rotonda sia protagonista durante tutta l’estate e lo faremo attraverso manifestazioni al suo interno con il culimine nel mese di luglio – annuncia il sindaco Massimo Olivetti - alla Bit abbiamo presentato anche il nuovo logo dedicato alla Rotonda e stiamo lavorando alla realizzazione di un cartellone che parte della storia dell’edificio ma che vede anche l’inserimento di eventi già presenti nell’estate senigalliese e che saranno modellati per questa ricorrenza. In aggiunta pensiamo a manifestazioni che ricordano gli antichi fasti della Rotonda, con le sue feste anni ‘70 e ‘80. La Rotonda del resto continua ad avere un fascino particolare ed è un volano per la promozione turistica. Non a caso a Milano abbiamo incontrato promoter americani che non la conoscevano e che nei giorni scorsi sono venuti in città per vederla e ne sono rimasti estasiati".

La stagione estiva vedrà riconfermati anche i principali eventi come il Summer Jamborree e X-Master con l’aggiunta di altre manifestazioni pensate per destagionalizzare e attirare visitatori anche nei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre. Novità importanti sono arrivate dai fondi stanziati dal Pnrr per progetti di riqualificazioni di edifici storici della città.

"Proprio in questi giorni abbiamo affidato i lavori per il restytling delle mura urbiche che comprenderà anche porta Mazzini - prosegue il primo cittadino -. Finalmente ci sono le risorse anche per Palazzo Gherardi che rinascerà come sede espositiva per mostre e con aule didattiche ospitare corsi di sedi universitarie ai piani superiori, mentre a piano terra ci sarà una sorta di Ostello per studenti o visitatori. Un importante finanziamento ci è stato riconosciuto anche per la ristrutturazione del Collegio Pio IX destinato ad ospitare tutte le associazioni cittadine senigalliesi che finalmente avaranno un’unca casa e che potreanno anche meglio interagire tra di loro. Non da ultimo, potremmo mettere mano anche al nuovo sottopasso che dai Giaridni Morandi condurrà direttamente alla Rocca Roveresca senza più l’interferenza della stazione ferroviaria".

Giulia Mancinelli