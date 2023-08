Il collezionista di giacche Ha la moda nel sangue e il fioretto sempre in testa

Nome: Tommaso Marini. Provenienza: Ancona. Segni particolari: campione del mondo. Sogni: il primo oro olimpico. Alla grande estate dello sport anconetano, il via lo aveva dato proprio lui, Tommaso Marini. Era il 27 luglio scorso, meno di un mese fa, e nella pedana di Milano, Marini, anconetano classe 2000, si era aggiudicato per la prima volta il titolo mondiale di fioretto maschile individuale superando in una finale emozionante 15-13 lo statunitense Itkin. Quanti parallelismi col titolo che questa settimana si è aggiudicato il suo concittadino più esperto: entrambe le finali infatti, sia quella di Marini che quella di Tamberi, hanno vissuto momenti esaltanti ma anche di sofferenza e in entrambi i casi all’esultanza italiana (e anconetana) è corrisposto il pianto americano, visto che sia la medaglia d’argento del fioretto, Itkin, che quella del salto in alto, Harrison, sono statunitensi.

La parabola di Marini è iniziata nello stesso periodo di quella di Tamberi: tra i due ci sono otto di differenza ma quando "Gimbo" ha iniziato la sua collezione di ori a livello senior, il giovane fiorettista cominciava a mettersi in luce conquistando medaglie a livello giovanile. Entrambi hanno passato e superato momenti difficili, con gli infortuni che sembravano aver tolto a Tamberi il sogno olimpico, prima della trionfale partecipazione a Tokyo due anni fa e Marini alle prese col difficile passaggio tra i senior. Negli ultimi due anni però solo gloria e un carattere che nel giovane Marini ricorda quello del collega più maturo: Tommaso è meno istrionico in pedana, né potrebbe essere altrimenti in uno sport come la scherma che è ben diverso dall’atletica, ma la capacità di bucare lo schermo è la stessa. Ai Mondiali di Milano, per l’oro conquistato dal fiorettista, il clima sembrava quello di uno stadio (quello che ama è il Del Conero, indossa in gara sempre la maglia della curva nord), più che da prova di scherma. Tommaso è campione in pedana, ma pure molto di più, i suoi interessi non sono banali per un ragazzo di 23 anni: la moda è la sua grande passione, anzi "la più grande, se la gioca solo col cinema, mi piace collezionare giacche". Ragazzi semplici, Tamberi e Marini, legati alla loro Ancona ma pure personaggi dai tanti interessi, la cui popolarità va oltre la loro disciplina. Che resta però la passione più grande. "La scherma è fuori classifica" ha sottolineato telegrafico il fiorettista.

Andrea Pongetti