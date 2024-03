Il colosso assicura: "Tir scaglionati per non pesare sulla viabilità"

"Siamo molto attenti a non influire sulla viabilità delle aree in cui operiamo". La rassicurazione, alla luce del dibattito scaturito dal Carlino e lanciato da Confindustria, arriva proprio da Amazon. "Abbiamo intrapreso delle azioni – spiegano dal colosso americano – per far sì che tutti i camion dei nostri partner siano parcheggiati all’interno di aree riservate, evitando di influire sul traffico della zona. Inoltre la partenza dei camion sarà scaglionata per facilitare la circolazione ed evitare condizioni di traffico difficili da gestire. Lavoriamo sempre a stretto contatto con l’amministrazione locale – concludono – per prevenire e risolvere qualsiasi problematica si dovesse verificare". Dunque massima attenzione all’ingresso e all’uscita dei mezzi pesanti dallo stabilimento in costruzione tra la chiesa della Coppetella e la palazzina dell’Interporto a Jesi. E’ in programma per il 28 marzo prossimo una visita al cantiere, al costruendo "undicesimo centro di distribuzione in Italia". Un sopralluogo a cui prenderanno parte anche le autorità. Un primo momento di confronto per capire anche le ricadute del nuovo insediamento in termini di viabilità.

"Favorire lo scambio tra autotrasporto e ferrovia per rendere più sostenibile il traffico merci" è uno degli obiettivi del piano di sviluppo dell’Interporto delle Marche, presentato nei giorni scorsi dal presidente Massimo Stronati e dal Cda di Interporto Marche ai sindaci del territorio e alle associazioni di categoria. "Nel 2021 sulla rete stradale delle Marche son state trasportate 43 tonnellate di merci trasportate su gomma– ha rimarcato Stronati – il 60% può essere trasferito tramite ferrovia. Il 50% delle 11 milioni di tonnellate di merci scambiate attraverso il Porto di Ancona avviene tramite Ro-Ro (roll on - roll off)".

Nel 2021 sulla rete stradale della regione Marche sono state trasportate 43 milioni di tonnellate di merci. Il territorio rispetto ad altre regioni italiane si distingue per la prevalenza di strade regionali (75 per cento) rispetto ad autostrade (3%) e strade di interesse nazionale (22%). Le sole autostrade che la attraversano sono l’autostrada A14 e il raccordo autostradale RA11".

Sa.fe.