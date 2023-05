Il colpo a sorpresa Il professore Bonifazi in squadra con Silvetti: tecnico all’ambiente

I temi ambientali al centro dello scontro politico per arrivare a conquistare la poltrona di primo cittadino di Ancona. E’ qualche giorno che ci soffermiamo su questo aspetto che ha tenuto banco negli ultimi mesi anche quando era il momento di siglare alleanze in vista del voto.

Ora questo aspetto torna prepotentemente alla ribalta anche perchè dalla sinistra a Europa Verde per arrivare al Movimento 5 stelle tutti hanno inserito in maniera forte nei loro programmi i temi legati all’ambiente.

E ora arriva il colpo a sorpresa dal centrodestra proprio su questo punto: il professore Floriano Bonifazi ha accettato di far parte dell’evetuale squadra di Daniele Silvetti se dovesse essere eletto sindaco. Non solo, lo stesso candidato, è pronto a prendere per se la delega all’Ambiente.

Un accordo che è arrivato nelle ultime ore con Bonifazi che ha declinato l’invito a sedere in giunta, ma ha dato il via libera per essere a capo dello staff del primo cittadino per tutte le materie che girano intorno ai temi ambientali come la qualità della vita e le questioni climatiche. Una sinergia che arriverebbe proprio con assessore all’Ambiente lo stesso primo cittadino.

Un colpo a sorpresa se si pensa che il professore Bonifazi fu incaricato, proprio dalla giunta uscente di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli, di redigere il Piano di inquinamento atmosferico della città. Un Piano che ha fatto molto discutere, che è andato avanti tra alti e bassi ma che alla fine dello studio ha messo in evidenza la situazione non proprio felice che vive il capoluogo. Tutti dati che, in qualche modo, l’opposizione consiliare all’uscente sindaca Mancinelli, ha utilizzato per contrastare una serie di progetti messi in campo e che andrebbero a peggiorare la situazione della città.

Tra gli oppositori proprio la sinistra guidata da Franceso Rubini con la sua lista Altra idea di città, piuttosto che Europa Verde uscita addirittura dalla maggioranza per la vicenda della bocciatura dell’Area marina protetta, fino ai grillini. Formazioni politiche che, oggi, sono in qualche modo chiamate a dare un eventuale appoggio a uno dei due candidati in lizza per la corsa a primo cittadino.

La presa di posizione del professore Bonifazi spiazza tutte quelle persone attente ai temi ambientali, certificando, in qualche modo, l’importanza che Silvetti vuole dare a questo punto del programma. Almeno questo sembrerebbe. E non sarebbe neanche tanto strano pensando che proprio Silvetti, prima di essere candidato a sindaco, è presidente del Parco del Conero. In questo ruolo ha ricevuto lodi da parte degli ambientalisti nostrani.

Alfredo Quarta