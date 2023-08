Il comandante Ciccarelli ai saluti Il sindaco: "Grazie di tutto"

Il tenente colonnello Luigi Ciccarelli lascia la compagnia dei carabinieri di Osimo per andare ad Ancona, alla Legione Marche, come responsabile infrastrutture dell’Arma. Una notizia che la città non si aspettava. "Mi ha salutato stamattina in municipio – ha detto ieri il sindaco, Simone Pugnaloni - Gli ho rivolto un sentito ringraziamento da parte della comunità per la quale si è prodigato in questi anni di suo mandato. Vorrei ricordare la collaborazione che ha saputo alimentare con le altre forze dell’ordine e la polizia locale, grazie alla quale sono stati svolti tantissimi servizi congiunti di controllo. Osimo le è grata e le sue porte saranno sempre aperte per lei". Ciccarelli arrivò a Osimo nel 2018 da Potenza. Al suo posto, al vertice della compagnia osimana subentrerà a settembre il maggiore Gianluca Giglio, comandante del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Rieti e già comandante di Montegiorgio.