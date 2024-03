Il comandante regionale Barbera in visita al comando provinciale

Il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Alessandro Barbera, in visita ispettiva ieri al Comando provinciale di Ancona. L’autorità regionale, dalla quale dipendono tutti i reparti GdF Marche, è stata accolta con gli onori di rito dal comandante provinciale di Ancona, generale di brigata Carlo Vita, ed ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nello stesso Comando, oltre che al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria alla sede, al Gruppo di Ancona, alle Compagnie di Jesi e Falconara Marittima e alle Tenenze di Fabriano, Osimo e Senigallia. Nell’occasione il Comandante Regionale Marche ha consegnato, ai militari distintisi nell’esecuzione di rilevanti operazioni di servizio i brevetti relativi alle ricompense di ordine morale nonché quelli inerenti alla concessione della medaglia militare al merito di Lungo Comando e delle croci per anzianità di servizio.