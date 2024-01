Il comando: "La ditta a cui sono stati ceduti ora ha rimosso i simboli"

Container dei vigili del fuoco nel parcheggio dello stadio Del Conero in uso a circensi e rom. La replica del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona: "Li avevamo ceduti ad un’azienda che aveva l’obbligo di rimuovere le livree, ora è tutto a posto". Dopo l’articolo del Carlino, lo stemma dei pompieri è stato finalmente rimosso. I container in questione erano ben visibili transitando sulla Cameranense, la strada che collega Ancona con Varano, all’altezza dello stadio Del Conero. Proprio lì, nel parcheggio dove solitamente si accampano rom e circensi, un nostro lettore aveva segnalato alla nostra redazione la presenza di due container rossi con la scritta ´Vigili del fuoco - 115´. Ora, il comandante dorico, Pierpaolo Patrizietti, fa chiarezza sulla vicenda: "Si precisa che i due mezzi, in dotazione al Comando dei vigili del fuoco di Ancona, sono stati posti in fuori uso negli scorsi anni, in quanto non più utilizzabili per finalità istituzionali e ceduti con procedura di permuta ad una azienda interessata all’acquisto – si legge nella nota diffusa ieri – La suddetta azienda, acquisendo la proprietà dei mezzi ceduti, per contratto aveva anche l’onere di rimuovere tutti gli elementi identificativi quali stemmi, marchi e loghi dai mezzi acquistati. A seguito della pubblicazione dell’articolo, il Comando si è tempestivamente attivato diffidando l’azienda in questione all’immediato rispetto dei vincoli contrattuali. Allo stato attuale risulta che l’azienda ha provveduto a rimuovere gli elementi identificativi".