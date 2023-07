Il Comitato 13 marzo di Serra de' Conti: Accoglienza Straordinaria per Migranti

Il "Comitato 13 marzo" di Serra de’ Conti, che conta 760 adesioni, è nato per seguire le vicende dell’ex Hotel de’ Conti chiuso da oltre quindici anni ed acquistato dalla Eurolex Servizi srl Impresa Sociale, con sede a Pesaro, per 400mila euro e destinato a Centro di Accoglienza Straordinaria per Migranti. il Comitato ha redatto un Protocollo d’Intesa inviato al sindaco e alla Giunta del Comune di Serra de’ Conti e al Prefetto di Ancona riguardante la gestione del locale Cas. Il Protocollo afferma il Comitato "è al fine di dare concretezza ai punti focali affrontati in occasione dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Ancona, alla presenza del Prefetto Dott. Darco Pellos, in data 26 Giugno 2023, aventi ad oggetto l’auspicata possibilità di dar vita a un’intesa su un modello di accoglienza a cui ci auguriamo che Comune e Prefettura diano celere attuazione, a favore delle persone accolte e della comunità locale" .

Accoglienza diffusa, flusso informativo tra Prefettura e Comune, trasparenza, limiti di capienza e accoglienza sono tra i punti che il Comitato ha trovato il sostegno della Prefettura così come riguardo al ‘vigilare con attenzione e puntualità sul corretto operato dell’ente gestore del Cas’.