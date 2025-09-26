Il Comitato: "Impianti sportivi, la situazione è disastrosa"

Primo incontro del Comitato Genitori per il diritto allo sport, "La situazione degli impianti è drammatica". Si è svolto all’Hotel Ritz un primo incontro molto partecipato, organizzato dalla Vigor Senigallia, che ha coinvolto genitori di atleti di vari sport. L’assemblea, in cui hanno relazionato il dirigente della US Pallavolo, il vice-presidente della Vigor Luca Meggiorin, con interventi anche di Mauro Guenci del pattinaggio e Carlo Mattioli dell’atletica leggera, è servita a fare il punto della drammatica situazione su impianti sportivi a Senigallia, comune a tutte le società sportive; sulle crescenti difficoltà e divieti di accedere allo sport per giovani e famiglie, su proposte e progettualità in cantiere che partono proprio dall’associazionismo sportivo. In particolare, il direttore tecnico della U.s. Pallavolo ha spiegato alcune criticità. Offrendo un quadro legale di molte questioni e proposto, insieme al dott. Meggiorin, soluzioni da percorrere con un intento unitario con le altre società sportive. Anche il Comitato era presente con una folta rappresentanza: "Riteniamo opportuno e necessario invitare le famiglie degli atleti senigalliesi a unire le forze e ampliare la base del "Comitato Genitori per il diritto allo sport" aprendo le porte ad altre adesioni anche per coordinare iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni – spiegano dal comitato -. Invitiamo le famiglie di tutti gli atleti di Senigallia, di qualsiasi sport, a partecipare ai prossimi incontri futuri e ad aderire al Comitato anche per tenersi aggiornati. É in gioco lo sport dei nostri ragazzi. Per adesioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: lucia_marini@libero.it".

La problematica degli impianti sportivi in città è annosa: in primis la piscina delle Saline, chiusa ormai da un anno con gli utenti che si sono riversati nella piscina Molinello, un impianto vetusto che necessita di un restyling, dove l’Amministrazione, per limitare i disagi ha ampliato le fasce orarie di apertura. Ma questo non è sufficiente a soddisfare gli atleti che ogni giorni si dividevano tra il vecchio impianto del Molinello e quello delle Saline. Non va meglio per gli spazi nelle palestre scolastiche, assegnati alle società dalla Provincia in extremis, nonostante le richieste da parte di società e dirigenti erano pervenute già da tempo. A questo si aggiungono i costi degli impianti a cui le società devono far fronte, aumentati nell’ultimo anno nonostante le condizioni delle strutture.