Il comitato non molla: "No al fotovoltaico" a Sassoferrato

"No ai nuovi campi di fotovoltaico ai piedi del Monte Strega", nuova assemblea pubblica del comitato. Venerdì della prossima settimana alle 21, al convento "La Pace" di Sassoferrato, l’assemblea a cui sono invitati "tutti i cittadini, politici e amministratori, per informare la cittadinanza su quanto si è verificato negli ultimi due mesi, il sindaco di Sassoferrato e i tecnici comunali". Il comitato ha raggiunto ben 2.200 firme a sostegno della propria azione. "Abbiamo continuato – spiegano - anche, con il supporto del legale, il lavoro di analisi di tutti i limiti dei progetti, dei rischi e delle conseguenze negative che ne deriverebbero alla popolazione. Che questo fotovoltaico non avrebbe alcun ritorno a fronte della desertificazione che toccherebbe altri ettari di terreno, in aggiunta ai terreni occupati dai sette impianti realizzati nel corso degli ultimi anni, dai due già autorizzati da due anni e che non si comprende perché non ‘partano’. Molto probabilmente, mancando un apposito elettrodotto e dunque la possibilità di veicolare e poi procedere alla vendita dell’energia prodotta, nessuno sembra disposto a dar vita a questi impianti".