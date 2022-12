Il comitato: "Piazzale preda dei vandali"

"Piazzale della Fornace in mano a vandali, spacciatori e ragazzini che non rispettano anziani e disabili". Così un comitato di condomini di Pianello Vallesina porta la questione sul tavolo del sindaco Martelli e delle forze dell’ordine. "Torniamo a porre in attenzione – scrivono – alcune problematiche più volte segnalate e mai davvero gestite: il sistema a telecamere chiuse continua ad essere denaro pubblico non utilizzato, senza più nessuna capacità dissuasoria. Il piazzale continua ad essere piazza di spaccio a tutte le ore del giorno. Durante le festività il piazzale diventa spazio bellico atto a detonare ordigni di varia natura con conseguenti danni a beni pubblici e privati. Un gruppo sempre più folto di giovani ineducati continua ad avere comportamenti disgustosi nei confronti degli abitanti, in primis con anziani e disabili e il piazzale a essere spazio per writer di ’dubbia bravura e gusto’".