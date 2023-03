Il commercio alza la voce "Tanti problemi inascoltati" Silvetti: "Piano condiviso"

La voce delle associazioni di categoria, quella di chi il commercio lo vive tutti i giorni e il coro unanime di chi lavora nel settore: "Serve un tavolo permanente per risolvere i tanti problemi inascoltati".

Sono statye due ore di confronto intenso quelle andate in scena lunedì sera al See Port Hotel per affrontare uno dei maggiori problemi della città considerando la vocazione commerciale di Ancona. "Il commercio è l’aspetto vertebrale di una città" è stata la parola d’ordine dell’appuntamento organizzato da Fdi e al quale ha preso parte il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. Una tavola rotonda alla quale è intervenuto anche l’onorevole Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile del dipartimento rapporti con il Commercio di Fdi. Nella sala convegni del Seeport i rappresentanti di tutte le categorie da Confcommercio a Confartigianato e anche Cna. Toni anche accessi per la situazione che si vive in città espressi proprio dai referenti delle varie associazioni.

"Fino a oggi - spiega il candidato sindaco - le Amministrazioni che si sono succedute sono intervenute in modo disarticolato, con poca preparazione, impegnandosi in una inutile attività di programmazione visto che i tempi non sono stati mai rispettati. Il rilancio del commercio è per noi vitale e lo è soprattutto per Ancona. Serve un piano complessivo che coinvolga anche le compromissioni infrastrutturali che gravano sul suo sviluppo. Noi pensiamo ad Ancona ma ragioniamo come città metropolitana e con questo penso alla suddivisione dei servizi con le città limitrofe; al ripristino della Stazione marittima - sottolinea Silvetti - ma anche a via XXIX Settembre come strada di accesso al passeggio e al commercio stesso. Fino a oggi è mancata la politica e la buona politica. Siamo critici ma ottimisti sul futuro, quello che siamo pronti a costruire".

Senza commercio, aggiunge l’onorevole Marco Osnato "non può esserci centro storico". Osnato conosce bene la provincia di Ancona e da trent’anni trascorre proprio qui le sue vacanze estive. "E’ una città bellissima - afferma - ma che non dà prospettive di accoglienza. Ci sono zone, come quella attorno alla Stazione ferroviaria che non ricordano per niente le origini marchigiane. C’è un aeroporto che deve essere messo in linea con le altre infrastrutture per favorire il turismo. Questa è la mia idea di Ancona come punto di riferimento delle Marche ma anche di tutto il centro Italia".

Tra i dirigenti di Fratelli d’Italia erano presenti la senatrice Elena Lombardi, il deputato Stefano Benvenuti Gostoli, il consigliere regionale Carlo Ciccioli, quello comunale Marco Ausili, i candidati che saranno inseriti nelle liste di prossima presentazione.