Il commovente ricordo "Daniele, ci hai segnato"

"Caro Daniele, ci hai colto di sorpresa, perché ci hai fatto credere che potevi farcela ogni volta, perché con fatica, sofferenza, ma sempre con determinazione e con il sorriso hai vinto tante battaglie".

Una lettera accorata e commovente quella che gli infermieri del reparto di cardiochirurgia pediatrica e congenita dell’ospedale di Torrette hanno dedicato a Daniele Ivaldi, il 51enne morto pochi giorni fa e di cui il Carlino ieri aveva dato notizia.

Per tutta la sua vita Ivaldi ha combattuto proprio contro una malattia cardiaca congenita e per questo ha frequentato a lungo l’ospedale regionale.

Una lettera che conferma quanto ricordato con forza da familiari e amici, ossia la sua grande forza d’animo di fronte a una lotta impari contro il male. Un atteggiamento che aveva conquistato gli stessi operatori sanitari che hanno deciso di dedicargli una lettera in suo ricordo.

"Conoscerti è stato bello e importante, ci hai fatto dono delle ture esperienze – prosegue la lettera del personale infermieristico della cardiochirurgia di Torrette –, aprendo il nostro cuore e la nostra mente a perseguire ciò che davvero conta: la cura delle persone, la difesa della vita. Hai lasciato tracce importanti in ognuno di noi, hai segnato solchi profondi da seguire, per imparare a fare sempre meglio. Persino il tuo zelo, la precisione e la meticolosità nella gestione del quotidiano ci faranno sorridere. Il tuo entusiasmo e amore per la vita sono stati contagiosi e hanno oscurato i momenti di fatica e sofferenza che tu ben conoscevi, hanno incoraggiato i tuoi amici a non cedere dinanzi alle difficoltà. Hai sempre mostrato enorme gratitudine verso la vita nonostante gli ostacoli che puntualmente ti riservava e tanta gratitudine per chi ti ha offerto aiuto. Ti vogliamo bene Daniele, tutti noi vogliamo pensare che anche questa volta non hai avuto troppa paura di cadere e delle braccia calde e amorevoli ti abbiano accolto in una luce infinita".