Il Como sfida la capolista Parma. Longo: "C’è l’adrenalina giusta"

Stasera al Tardini di Parma, il Como cercherà di strappare qualche punto per mantenersi in zona playoff.

Longo dovrà fare ameno di Kone, Cerri e Iovine, il campo pesante può pregiudicare il suo recupero definitivo dall’infortunio muscolare sarà in campo alla prossima contro il Catanzaro.

Difesa confermata in blocco, con Odenthal, Barba e Curto, la coppia centrale di centrocampo sarà formata da Abildgaard e Bellemo, invece gli esterni saranno diversi. Cassandro sostituirà Iovine mentre a sinistra probabilmente partirà Sala, perché Ioannou è affaticato dalle due partite con la nazionale di Cipro.

Il tridente d’attacco vedrà come punta centrale Cutrone, mentre alle sue spalle c’è un ballottaggio a tre, per due maglie fra Chajia, Verdi e Da Cunha, con gli ultimi due favoriti. "A Parma dobbiamo rifarci della sconfitta contro la Cremonese - commenta mister Moreno Longo - lo dovremo fare in casa della prima in classifica, noi siamo pronti abbiamo l’adrenalina giusta per fare una buona prestazione".

In casa Parma Fabio Pecchia che contro il Como vuole ritrovare la squadra propositiva che nelle ultime 16 partite casalinghe di Serie B non ha mai subito più di un gol. Si riparte dal Tardini, dove i crociati hanno costruito gran parte del loro primato. "La squadra sta bene, stanno tutti bene - spiega Pecchia -. Estevez ha ripreso con la squadra, Camara è con il gruppo, ha fatto sette o otto giorni di buon lavoro con noi. Man e Mihaila sono tornati e sono in buone condizioni fisiche".

Como (3-4-2-1): Semper; Odenthal, Barba, Curto; Cassandro, Abildgaard, Bellemo, Sala; Verdi, Da Cunha; Cutrone.

Enrico Levrini