Il Comune accoglie quaranta cicloturisti e li affida nelle mani sapienti delle guide

L’accoglienza e la conoscenza della città, del suo centro storico a favore dei turisti. Ma con una differenza: non si tratta del solito gruppo di turisti accompagnati a piedi dalle guide alla scoperta degli angoli più suggestivi di Ancona; per una volta il progetto riguarda 40 cicloturisti. Ecco la novità implementata dall’assessorato al turismo che ha promosso un’iniziativa molto interessante e ingaggiato 4 guide turistiche professionali che saranno a disposizione del gruppo di cicloturisti.

Con un impegno di spesa davvero esiguo (mille euro complessivi), l’amministrazione comunale fornirà un servizio nei confronti di un’attività esperienziale del tutto nuova. Come accennato prima, i cicloturisti accolti e che faranno parte del gruppo sono 40 e si affideranno alla conoscenza delle 4 guide turistiche in bicicletta che sono Sante Pierelli, Benedetto Frisoli, Pierpaolo Tontarelli e Marcello Malizia. Saranno loro a portare i cicloturisti alla scoperta dei punti di forza del capoluogo, dalle piazze principali alla Cattedrale, dagli scavi dell’Anfiteatro romano alle chiese più suggestive, passando per Palazzo degli Anziani, Villarey, la Loggia dei Mercanti, il Teatro delle Muse e via discorrendo.