Il Comune aderisce alla Dichiarazione sulla Fratellanza

Il presidente del consiglio comunale, Simone Pizzi, in accordo con i capigruppo ha annunciato martedì il sostegno e la promozione di una mozione per l’adesione alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana, sottoscritta nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, al fine di rafforzare i valori di pace, giustizia e solidarietà a livello locale e globale: "Questa adesione rappresenta un passo significativo verso un impegno concreto per la costruzione di una società più inclusiva, giusta e pacifica – ha dichiarato Pizzi – In un mondo segnato da conflitti e divisioni, la nostra adesione alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana e la collaborazione con la Fondazione Fratelli Tutti non sono solo un atto simbolico, ma un impegno a promuovere la cultura del rispetto, del dialogo interculturale e interreligioso. La fraternità è il fondamento di ogni vera convivenza, di ogni autentica costruzione della pace".

Un altro aspetto della mozione è la collaborazione tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e la Fondazione Fratelli Tutti, una realtà che promuove inizia ve concrete per la pace e la coesione sociale: "La pace non è solo l’assenza di guerra, ma la presenza della giustizia, della fraternità, dell’accoglienza reciproca e dell’amore tra i popoli: ciò caratterizza una società inclusiva".

La mozione approvata dal Consiglio Comunale intende rafforzare l’impegno delle amministrazioni locali verso: 1) Promuovere il dialogo interculturale e interreligioso per favorire la comprensione reciproca e prevenire conflitti. 2) Sostenere la coesione sociale attraverso poli che che favoriscano l’integrazione delle persone e la loro partecipazione a va alla vita sociale e politica. 3) Promuovere la giustizia sociale garantendo una distribuzione equa delle risorse e un maggiore accesso ai diritti fondamentali per tutti. 4) Educare alla fraternità con progetti che sensibilizzino i giovani sui temi della solidarietà, della tolleranza e del rispetto reciproco. Un messaggio di speranza e di impegno: "Invito tutti colleghi e i cittadini a unirsi in questo impegno per costruire una città più aperta, accogliente e giusta" è stata la conclusione del presidente del consiglio comunale Simone Pizzi.