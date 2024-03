Dopo gli avvicendamenti degli ultimi mesi, il Comune assume per potenziare l’ufficio personale. C’è tempo fino al 15 aprile per presentare domanda: il concorso è finalizzato all’assunzione di un ‘Istruttore amministrativo contabile’ che sarà inserito nel settore ‘Risorse umane e Sviluppo organizzativo’. Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato e pieno. Per partecipare sono richiesti tra l’altro il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente e il possesso della patente B. La domanda dovrà essere presentata attraverso il Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it). "In questi anni l’Ente ha iniziato un percorso molto rilevante di ringiovanimento del proprio organico dovuto ai tanti pensionamenti– dice l’assessore al Personale Marco Giacanella (foto) –. Con questo concorso il Comune offre una possibilità lavorativa interessante anche dal punto di vista di crescita professionale".