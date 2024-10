Il Comune celebra i 760 anni della carta

Il Comune celebra i 760 anni di storia della carta con un evento che si terrà il 26 ottobre alle 17 a Palazzo del Podestà. "La ricorrenza – spiegano dal Comune - arriva in un momento delicato per l’economia locale, segnato dalle criticità occupazionali che colpiscono gli stabilimenti fabrianesi del gruppo Fedrigoni. Tuttavia, l’Amministrazione comunale e la comunità si impegnano a rinnovare e promuovere un’identità che, fin dal XIII secolo, lega indissolubilmente Fabriano alla produzione della carta". Previsto il convegno: "Agli albori della carta fabrianese, tra XIII e XIV secolo. Innovazioni ed economia circolare", organizzato dal Comune di Fabriano in collaborazione con Fabriano Storica. "Celebrare i 760 anni dalla prima attestazione documentale di carta fabrianese e farlo in questo momento di difficoltà ha un significato ben preciso – commenta i sindaco Daniela Ghergo -. Fabriano non rivendica le sue radici come mera espressione di orgoglio, ma come prospettiva di futuro. La nostra città è stata, è e vuole continuare a essere un simbolo di manifattura e produzione, puntando a un futuro neoindustriale, innovativo e sostenibile, valorizzando il lavoro e il saper fare".