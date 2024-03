Il Comune celebra la Giornata delle Donne

Il Comune celebra la Giornata Internazionale della Donna con un ricco programma che prevede molti appuntamenti dedicati ai diritti, ai traguardi, alle speranze delle donne attraverso un ricco calendario di incontri, mostre , presentazione di libri, spettacoli, iniziative sanitarie promossi dall’assessorato alle Pari Opportunità insieme allo sportello Donna e alla rete territoriale di associazioni.

"Grazie al lavoro prezioso delle realtà del nostro territorio, impegnate nella promozione della parità di genere, potremo offrire alla città un calendario di iniziative che abbracceranno non la sola giornata dell’8 marzo, ma più settimane durante il mese. Letture, presentazioni di libri, laboratori, convegni, testimonieranno il valore della parità nel percorso di crescita delle nostre comunità. Il Comune promuove un seminario dedicato all’educazione di genere contro la violenza sulle Donne e contro ogni forma di violenza, una mattinata per le scuole, a cura di professionisti , incentrata sulla conoscenza del diritto e dell’etica. Educazione e scienza a servizio di percorsi di parità che partano da solide basi. Ringrazio ancora tutte le realtà che si impegnano, non solo l’8 marzo, per sostenere questo difficile percorso" le parole dell’assessore Cinzia Petetta. Domani alle 16,30 nella sede dell’associazione Augusto Bellanca l’appuntamento è con la presentazione del libro ‘Tra le righe dell’anima’ di Alessandra Gallo.