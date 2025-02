Il Comune chiama gli anconetani. Costruiamo insieme una città più verde

Una parete verde anti-rumore e anti-inquinamento sull’asse attrezzato, nella zona della prima galleria sopra Vallemiano, per proteggere le abitazioni che si trovano nella zona. È uno degli obiettivi a cui mira il progetto convidiso da più enti all’interno del bando "Costruiamo insieme una città più verde". Il nome del bando allo sportello da 170mila euro, aperto dal Comune di Ancona, richiama proprio la volontà di coinvolgere la comunità anconetana – aziende, cittadini, associazioni – in progetti di microforestazione cittadina, miglioramento del verde urbano e periurbano attraverso un approccio aperto e partecipato. Idee da concretizzare per interventi verdi ma anche una collaborazione per gestire quelle piante e aree grazie a un co-finanziamento (va dal 50 all’80% della spesa), di importo che varia da 5mila a 10mila euro con possibilità di proporre fino a due progetti diversi.

L’iniziativa è stata presentata ieri in Comune alla presenza degli assessori comunali Marco Battino e Daniele Berardinelli e di altri soggetti interessati. Il bando è stato possibile grazie al finanziamento di Fondazione Cariverona per il progetto Capitale naturale Clima 2024 gestito dal Servizio verde e ambiente pubblico: 360mila euro complessivi di cui 170mila euro saranno dedicati alle proposte allo sportello che verranno selezionate; circa 100mila euro saranno destinati a un progetto pilota condotto con l’Università Politecnica delle Marche, in particolare con la docente Stefania Cocco, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Nel progetto, oltre ai fondi destinati da Cariverona e al contributo di Univpm, è coinvolta anche l’Amap (Agenzia regionale Marche agricoltura pesca).

Il bando aperto ieri prevede la possibilità di presentare progetti fino al 30 giugno. Qualora rimarranno altre risorse ‘a sportello’ ci sarà un’altra finestra da ottobre prossimo a febbraio 2026. Il Comune ha previsto un Info-day il 21 febbraio alle 16 nella sala consiliare del Comune informare tutte le persone che sono interessate. Presentando il bando l’assessore Battino ha sottolineato la volontà di coinvolgere cittadini in attività quotidiane che riguardano il verde ma anche la lotta all’inquinamento ambientale e ai cambiamenti climatici per ‘invertire la rotta’ con l’ausilio della cittadinanza: "C’è un grande interesse dei cittadini e della aziende a dare contributo alla riforestazione della città – ha confermato il collega Berardinelli – Noi cerchiamo di coordinare gli interventi". Diversi sono già i progetti in tema di verde urbano diffusi in città, ha riferito l’assessore, che coinvolgono anche i cittadini. Il bando prende in considerazione anche attività di formazione e manutenzione con la cittadinanza che si prende cura delle piantumazioni e altre opere proposte nella manutenzione. L’obiettivo degli studi e delle azioni, ha sottolineato la professoressa Cocco, è risolvere problematiche di gestione del verde e fornire soluzioni valide per microforestare e riqualificare le aree, con piante durature, adeguate, evitando essenze allergizzanti.