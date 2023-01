Il Comune chiama gli sponsor per la manutenzione del verde

Il Comune di Ancona ha emesso un avviso per procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di sponsor per svolgere il servizio di manutenzione e gestione del verde delle rotatorie dell’ente ancora libere. Per tutta la durata del contratto, il Comune consentirà allo sponsor l’utilizzo di una porzione dell’area per la sistemazione stabile di spazi pubblicitari.

La sponsorizzazione è effettuata con diritto di esclusiva da parte dello sponsor rispetto alla singola rotatoria ed avrà la durata di tre anni. La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona e pub­blicato sul sito istituzionale dell’Ente e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 12 gennaio 2023. Si tratta di un percorso partecipato di rigenerazione urbana che prevede il coinvolgimento dei privati o di altri soggetti pubblici.