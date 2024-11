Il Comune ci mette altri due milioni: "E’ uno sforzo senza precedenti"

Fondi, risorse e interventi per i cimiteri della città. L’annuncio del Comune di nuovi stanziamenti arriva proprio nel giorno celebrativo dei defunti. Ammonta infatti a quasi 2,5 milioni di euro l’investimento complessivo per i cimiteri per i prossimi anni stabilito dalla giunta. Dalla modifica del Programma Triennale per le opere pubbliche all’edilizia cimiteriale andranno 750mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero di Posatora-Torrette per il quale si sta redigendo un progetto di fattibilità tecnico-economica; stessa cosa, con un investimento di 500mila euro, per il cimitero del Pinocchio a cui si aggiungono altre somme minori per altri cimiteri. Altri 300mila euro andranno per il cimitero di Pietralacroce.

Intanto l’amministrazione ha completato e sta completando interventi, alcuni già programmati, per altri cimiteri cittadini per oltre 6 milioni di euro. All’interno di questa somma, per tutti i cimiteri è stato stipulato un accordo quadro di manutenzione straordinaria cimiteriale per gli anni 2023-2024-2025; il progetto definitivo è stato approvato per un finanziamento di 900mila euro derivanti dalle concessioni cimiteriali. Il primo contratto applicativo si è concluso a fine settembre con l’intervento per la messa in sicurezza, finalizzato alla successiva manutenzione straordinaria e conservativa del muro perimetrale del cimitero di Montacuto. Una situazione che il Carlino aveva evidenziato nei mesi scorsi.

Nel frattempo il Comune ha completato, proprio in questi giorni, l’intervento per il cimitero di Sappanico con l’ampliamento e la realizzazione di nuovi colombari. Si tratta del primo stralcio per un intervento dal costo di 250mila euro finanziato con un mutuo. Interessato da numerosi interventi anche il cimitero principale, quello di Tavernelle, dove nei giorni della commemorazione dei defunti sarà aperto al pubblico il colombario serie 23. Si tratta di un’area oggetto di manutenzione straordinaria i cui interventi hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione della linea fognaria interna al colombario, opere di manutenzione dei soffitti, rifacimento della balaustra esterna e adeguamento alla normativa vigente di quelle interne e relative opere di finitura. In questi ultimi giorni ha fatto un ulteriore passo avanti la realizzazione del nuovo colombario 34 bis con il completamento dell’ingresso Nord. L’intervento, con un finanziamento di 1 milione 650mila euro, tramite mutuo, ha visto la conclusione dei lavori del colombario; si sta procedendo al montaggio dell’ascensore mentre il 24 ottobre si è proceduto alla consegna anticipata di una porzione dei loculi al piano terra. Completato il restauro del Famedio e chiesa monumentale con un finanziamento di 600mila euro. La consegna dell’opera è avvenuta a febbraio 2023 e i lavori si sono conclusi a luglio 2024.

Da concludere, perché bloccati dalle avverse condizioni meteo, alcuni lavori relativi a opere complementari da eseguirsi esternamente alla chiesa: "Stiamo impegnando grandi energie per ricondurre in breve termine la situazione dei 13 cimiteri urbani ed extraurbani alle condizioni ottimali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini – L’impegno economico e tecnico, stimolato dal sindaco, non conosce pari con il passato. Il cambiamento è tangibile, anche grazie alla collaborazione con Ancona Servizi".