Il Comune compra 80 pistole. Bando di gara per l’armamento. Ma i vigili al momento sono 70

Il Comune pubblica l’avviso per il bando gara sulle pistole da assegnare agli agenti della sua polizia locale. Curiosamente l’amministrazione comunale ha emesso il bando per l’acquisto di 80 pistole anche se attualmente la pianta organica preveda un numero di agenti inferiore addirittura a 70 unità; la cosa è subito spiegata col fatto che a breve dovrebbe iniziare il concorso per l’assunzione dei primi 15 nuovi vigili urbani (a cui ne seguiranno 10 nel 2025 e altri 10 nel 2026) che dovrebbero entrare in servizio, si spera, entro l’anno. In attesa che il progetto definitivo dell’armamento venga approvato, stando alle linee guida disposte dall’assessore con delega alla sicurezza e alla polizia locale, Giovanni Zinni, oltre alle 80 pistole dovranno essere assegnati anche i caricatori, le cartucce e le fondine.

La giunta, come per altri settori della sua amministrazione, ha scelto di optare per il sistema della Manifestazione d’Interesse, con gli operatori economici interessati che dovranno inviare le rispettive proposte entro il 22 aprile. Si parte da una base di gara pari a 45mila euro, per una durata dell’appalto di dodici mesi, anche se il costo del progetto sarà sicuramente superiore, stando anche alle dichiarazioni dello stesso Zinni in fase di adozione del nuovo regolamento durante la prima seduta del consiglio comunale del 2024 a gennaio. Al netto del bando di gara per le armi, l’amministrazione e il comando della polizia locale dovranno risolvere alcuni dettagli non di poco conto. A partire dalla soluzione scelta per il deposito delle armi al comando, ossia un’armeria dove depositare le pistole una volta finito il turno. Il regolamento consente l’uso dell’armeria per un limitato numero di armi, 15, ma la maggioranza degli agenti sarebbe restia a portare a casa l’arma. Ci sarà poi da affrontare il tema della formazione tecnica e psicofisica del personale a cui sarà consegnata l’arma.

L’obiettivo dell’amministrazione di centrodestra è attivare il servizio notturno per la polizia locale, inizialmente almeno una volta alla settimana, presumibilmente il sabato; un servizio possibile soltanto con agenti armati. In quattro mesi, come disposto dalle linee guida di inizio mandato lo scorso anno, la giunta ha avviato i progetti legati all’armamento, alle altre dotazioni di sicurezza (giubbotti tattici e spray) e alla centrale unica di videosorveglianza inaugurata la settimana scorsa. Il problema numero uno, tuttavia, resta il personale.

Su questo bisognerà fare in fretta, anche in virtù del fatto che sta arrivando l’estate e quindi serviranno vigili per controllare gli accessi alle spiagge. E come se non bastasse c’è ancfhe da tenere sotto controllo la nuova centrale di telecamere inaugurata proprio qualche giorno fa. Al momento solo un addetto è preposto al controllo. Troppo poco.