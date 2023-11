Il Comune compra gadget per la promozione

Feel Senigallia diventa un brand, badge, poncho e spazzole richiudibili per pubblicizzare il Comune di Senigallia. Sono 15mila i gadgets ordinati per ‘promuovere l’immagine della città, nell’ambito di iniziative ed eventi direttamente organizzati dal Comune di Senigallia eo a seguito alla partecipazione ad eventi fieristici a tema’ – si legge nella delibera – Gadgets ai fini promozionali che avranno impresso il logo Feelsenigallia: il costo dell’operazione ammonta a 14mila 213 euro iva inclusa. Un’iniziativa che va ad aggiungersi alle tante già in serbo agli Amministratori per lanciare l’immagine della città, non solo attraverso eventi di carattere nazionale, ma anche con dei gadgets che possano essere utilizzati per aumentare la visibilità di profili legati a Feel Senigallia, sito del Comune dove vengono annunciate tutte le iniziative di carattere turistico e culturale. Una spiaggia di velluto che punta non solo ai social, ma anche alla sponsorizzazione attraverso fiere ed eventi dove possa essere evidenziato quello che ormai rappresenta un vero e proprio brand per la città sulla rampa di lancio non solo con le iniziative ma anche con il settore dell’enogastronomia che nelle ultime settimane ha portato il nome di Senigallia ovunque, grazie ai numerosi riconoscimenti ottenuti non solo dai ristoranti stellati, ma anche da piccole realtà che negli anni si sono fatte sempre più grandi come Patata’s Nana e Pandefrà.