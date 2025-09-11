Il Comune con le associazioni. Evento al Piano per l’integrazione. A ottobre in Corso Carlo Alberto

Una festa delle associazioni che si occupano di socialità e cultura al Piano dedicata alle comunità straniere. Il recupero del tessuto urbano nelle periferie più difficili passa anche e soprattutto da iniziative che mettano al centro l’integrazione. Si svolgerà a ottobre in corso Carlo Alberto, coinvolgendo la chiesa e gli impianti sportivi dei Salesiani, ci saranno gli stand delle associazioni che si occupano di tutele e di diritti dei migranti e di accoglienza e rapporti con le comunità straniere della città e del quartiere specifico. Dal pomeriggio fino a tarda sera la circolazione in quell’arteria verrà chiuso, è previsto anche un palco. Ci saranno musica, intrattenimento, sport e stand di varia natura, non soltanto gastronomici. Dopo quasi due anni e mezzo l’amministrazione comunale finalmente ha deciso di organizzare un’iniziativa, potenzialmente molto partecipata e interessante, anche nel quartiere del Piano San Lazzaro. Per ora la festa non ha un nome suo, verrà scelto nelle prossime settimane, ma intanto si conosce la data. Inizialmente era stata pensata quella di sabato 4 ottobre prossimo, ma poi la concomitanza con altri eventi ha spinto gli uffici degli assessorati competenti a far slittare la festa di una settimana; perciò al momento l’iniziativa resta in calendario per quella data, a meno di nuove modifiche.

Gli assessorati coinvolti sono quelli di famiglia e pari opportunità, guidato da Orlanda Latini, e dei servizi sociali di Manuela Caucci, ma la persona che ha ideato e che sta tessendo i fili e tenendo i contatti con le associazioni coinvolte è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia De Angelis: "Non avevo idea che ci fosse un tessuto così ricco e straordinario di piccole associazioni, alcune magari non così piccole, che si occupano quotidianamente delle comunità straniere e dei loro bisogni. Mi creda – dice la De Angelis – sono rimasta favorevolmente sbalordita. L’idea è partita da me perché tempo fa ho segnalato a queste associazioni la possibilità di partecipare a un bando regionale, purché si mettessero assieme. Da quella esperienza è nata la mia proposta di organizzare una festa dell’associazionismo al Piano". Associazioni come Arcopolis, Amad, Pangea, Casa delle Culture, Welcome Refugee, Auser e così via che in realtà da svariati anni svolgono un lavoro insostituibile, specie in quel pezzo di città troppo spesso bistrattato e considerato pericoloso e degradato.

Pierfrancesco Curzi