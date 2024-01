Il Comune dopo la protesta: "Un cantiere nel parco della scuola?. Non possiamo fermarci, ma sarà sicuro"

"Il progetto darà una risposta all’esigenza di un quartiere dove non vi sono nidi comunali eccetto due privati. Essendo finanziato con il Pnrr, quel progetto lo abbiamo ereditato dalla precedente Giunta al nostro insediamento e non avremmo potuto rivedere la destinazione, altrimenti rischiavamo di perdere i soldi. Ma lo riteniamo valido e abbiamo l’onere di portarlo avanti. Tra l’altro ho ricevuto rassicurazioni dai tecnici e ho osservato io stesso il layout del cantiere, che si svolgerà nella massima sicurezza". Non fa retromarcia, ma l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini vuole comunque trovare la quadra alla rovente situazione della scuola d’infanzia Alba Serena di Torrette, il cui cortile – entro pochi giorni – accoglierà operai e mezzi per costruire un asilo nido nella splendida oasi di verde, dove saranno abbattuti venti alberi e una siepe e sottratti spazi esterni a circa cento bimbi.

Circostanza, questa, che ha mandato in fibrillazione le famiglie, ma anche la governance scolastica, in quanto l’area prospiciente alcune aule della materna "si trasformerà in un cantiere a cielo aperto per due anni – dichiaravano ieri sul Carlino – con conseguenti disagi, polveri e possibili esalazioni" che potrebbero "mettere a rischio la salute dei nostri figli". In merito al progetto "sul quale gli uffici vigileranno, per quanto la responsabilità del cantiere sono di chi eseguirà i lavori, direttore, ditta, responsabili dei procedimenti e progettisti", Tombolini chiarisce che "gli standard di sicurezza sono e saranno rispettati appieno, in quanto un terzo della superficie rimarrà scoperto, tenendo conto della presenza dei due corpi Alba Serena e nido. Ovviamente, però, una parte di quell’ampia area cortilizia verrà meno".

Pochi spiragli, al momento, per un’area verde "suppletiva". L’assessore è perentorio: "Non è giusto promettere l’irrealizzabile. Non si può prevedere un ampliamento dei giardinetti se mancano i fondi. Ma in caso dovessero crearsi presupposti nei residui di bilancio, è chiaro che quest’amministrazione lo valuterà prioritariamente". Da valutare anche la messa a norma di quell’area lato via Esino, che genitori e maestre lamentano come "inagibile". Tombolini si dice assolutamente "sensibile alle rimostranze delle famiglie, ma sono fortemente perplesso dal fatto che anche la dirigenza scolastica, che ha un rapporto diretto con l’amministrazione, abbia tirato fuori problemi facendosi prendere dall’enfasi popolare e senza tenere conto della struttura di un progetto, la creazione di un nido, che risponderà ai bisogni di un territorio. L’ho trovato innaturale". Ad esempio, la richiesta dei vertici dell’Alba Serena di lavorare in orari notturni o nei festivi. "Ci vorrebbero 200 anni per concludere un cantiere che va terminato entro marzo 2026", l’intervento duro di Tombolini.

Intanto, dopo lo striscione di protesta appeso fuori dal plesso di via Misa, i genitori preparano un sit-in. L’assessore al Verde pubblico Daniele Berardinelli dice che "il Comune è disponibile a convocare una riunione con la scuola e le famiglie per ascoltare le loro istanze e ragionare ad una soluzione condivisa, ben comprendendo le esigenze dei piccoli studenti", mentre l’assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli garantisce che "si cercherà di limitare al massimo i disagi dei bambini".