Il Comune dorico piange l’architetto Del Buono

Cordoglio dell’Amministrazione comunale di Ancona per la scomparsa dell’architetto Alberto Del Buono, "professionista competente e scrupoloso in servizio dal 1979 al 2005, in ultimo come dirigente del Servizio Edilizia monumentale dell’Ufficio tecnico" informa una nota. Particolarmente esperto nel recupero dei monumenti, a lui la città deve tante opere a cui ha dato il suo contributo fondamentale progettuale o organizzativo: dal Teatro delle Muse, alla Mole Vanvitelliana, da Palazzo Camerata a Palazzo Malacari, alla Sinagoga, solo per citare le più importanti. Dal 2022 si era trasferito a Firenze.

"Una persona colta, generosa del suo sapere, affabile e cordiale": così lo ricordano colleghi e amici, a lui molto legati, "con profonda tristezza per la sua perdita", conclude la nota del Comune di Ancona.