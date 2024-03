Il Comune fa i conti. Cultura, verde e spiagge: le casse sono già vuote: "Manovra di bilancio"

Gli assessorati battono cassa, in via di allestimento la prima variazione di bilancio dell’amministrazione comunale. Calcoli alla mano, ancora assolutamente aleatori, si parla di un intervento che si aggira attorno ai 7-800mila euro, tenendo fuori il discorso del G7 Salute in quanto l’amministrazione recepirà 2 milioni di euro di entrate in conto capitale. In quel caso il passaggio dell’assestamento in commissione prima e nella seduta del consiglio comunale prima di Pasqua, il 18 o il 25 marzo, è fondamentale per garantire la partenza dei lavori dal 1° aprile. Coi 2 milioni del G7 (oltre i 900mila euro concessi in sede di manovra di bilancio 2024) le manutenzioni e le strade potrebbero essere a posto per qualche mese. Dopo lo scoglio della prima manovra previsionale a fine anno, l’assessore con delega Giovanni Zinni torna a fare i conti in cassa e annuncia la prima manovrina entro Pasqua, sostenuta da una seconda a stretto giro di posta: "La prima non basterà, dovremo mettere sicuramente mano al fondo cassa entro la primavera. I trasferimenti oggi arrivano da varie fonti e in ordine sparso, senza certezze, per cui è difficile pianificare gli interventi e dislocare le risorse necessarie seguendo le priorità". Partiamo dalle cifre da mettere a disposizione in tempi davvero urgenti, ossia la cultura, le spiagge, il verde e il turismo. Per ora le voci in capitolo certe sono i 250mila euro necessari per soddisfare le Manifestazione d’Interesse per la cultura, anche se la giunta potrebbe anticipare a bilancio subito metà della somma e poi affidare il resto a una futura variazione. In quel capitolo di spesa che riguarda i bando per gli eventi culturali 2024 non rientra Popsophia che di fatto ha sostituito Kum come asse centrale della strategia cultura della giunta Silvetti. Adriatico Mediterraneo, Corto Dorico, Ancona Jazz, riconosciuti dal Ministero e con un paio di decenni di edizioni devono invece rientrare nella ‘tagliola’ delle Manifestazioni d’Interesse. Per gli eventi dell’anno in corso a bilancio a Popsophia dovrebbe andare una somma che si aggira tra 100 e 150mila euro. Ci sono poi una serie di urgenze a cui non è possibile venir meno, in particolare la manutenzione delle spiagge cittadine. In passato di solito la spesa messa a a bilancio era di circa 200mila euro, molto probabile che l’attuale amministrazione resti su quelle cifre, forse qualcosa meno oppure lo spacchettamento in due tranche con la prossima variazione. Spiagge che dovrebbero rientrare nell’alveo del ‘Verde pubblico’ e anche qui la giunta non potrà non aggiungere foraggio fresco agli appena 600mila euro concessi in sede di previsione 2024 (oltre agli 800mila euro nel preventivo del 2023) e poi, come anticipato ieri dal Carlino, c’è urgenza di fondi per alimentare la cassa vuota dell’area turismo in vista della stagione croceristica e non solo. Infine briciole per varie ed eventuali.