Il Comune incontra i commercianti:: "Formazione, studio e rilancio"

L’amministrazione di Corinaldo ha incontrato imprenditori, commercianti e gestori di esercizi pubblici, per presentare nuovi i progetti a favore delle attività produttive corinaldesi. "L’azione principale dell’amministrazione comunale – spiega l’assessore alle attività produttive Sara Bettini – è quella di offrire una proposta organica a favore dell’ imprenditoria corinaldese, che prevede un percorso di formazione, studio e rilancio, organizzato in collaborazione con le locali associazioni di categoria e con la partecipazione di professionisti del settore".

Previsto anche l’avvio di un corso base di inglese specifico, i commercianti che aderiranno potranno usufruire di uno strumento base per l’accoglienza del turista e nei prossimi giorni la pubblicazione di un bando rivolto alle aziende produttive locali, che attraverso la presentazione di progetti specifici possono dare la possibilità a persone disoccupate di formarsi in azienda. Rilancio del commercio che passa anche per un borgo maggiormente attrattivo. "Arriveranno nuovi arredi urbani – conclude l’assessore alle attività produttive – e sarà realizzata una piazzetta panoramica in prossimità del tratto crollato delle mura di cinta. È prevista la riqualificazione di Piazza Il Terreno ed una nuova visione di palazzo Fata-Ottaviani (detto anche palazzo Marcolini), attraverso un intervento di recupero ad opera dell’imprenditore Giuseppe Bacchiocchi".

Nel corso dell’incontro è stato annunciato anche il calendario delle manifestazioni natalizie che prenderanno il via il 3 dicembre per terminare il 7 gennaio 2024. Prossimo appuntamento in agenda il 5 dicembre con

“Riviera Impresa per Corinaldo”, primo step curato da Riviera Consulting con l’obiettivo di mostrare alle attività un modo differente di approcciare l’azienda basato su idee imprenditoriali delle stesse persone che la guidano.