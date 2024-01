Il Comune:: "Integrazione di 77mila euro"

I costi della serata magica del Capodanno in piazza Cavour all’interno della spesa per gli eventi del Natale ‘Brilla Ancona’. Il Comune di Ancona interviene rispetto a quanto riportato dal nostro giornale ieri e chiarisce la sua posizione: "Ammonta a 247.000 euro la spesa complessiva deliberata dal Comune per gli eventi delle festività di Natale e Capodanno. All’impegno di spesa di 170.000 euro stabilito con deliberazione n. 568 del 14 novembre 2023, la giunta ha fatto seguire una integrazione di 77.000 euro deliberata il 19 dicembre 2023, al fine di garantire la copertura di spese urgenti e necessarie alla migliore riuscita della manifestazione del 31 dicembre in piazza, in termini di sicurezza ed efficienza". Intanto, a proposito di eventi, a causa delle previsioni particolarmente avverse l’amministrazione ha dovuto rinviare a domenica 14 gennaio il concerto tributo a Pino Daniele programmato in piazza Roma questa domenica. A eseguire brani del rimpianto cantautore e bluesman napoletano, scomparso a inizio gennaio 2015, la Macapea band con la partecipazione straordinaria del celebre percussionista e amico di Pino Daniele, Tony Esposito. L’evento si svolgerà nello stesso luogo, piazza Roma, e allo stesso orario, 18:30.