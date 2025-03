Il Comune mette in agenda i borghi: "Zone 30, asfalti e più zone verdi"

Borghi anconetani, a quasi due anni dalle elezioni la giunta di centrodestra prova finalmente a battere un colpo. Zone 30, manutenzione di strade, cimiteri e verde pubblico, maggiore presenta della Polizia Locale: sono alcuni degli interventi che saranno eseguiti dal Comune nei 12 borghi di Ancona: Poggio, Massignano, Varano, Candia, Sappanico, Gallignano, Ghettarello, Montesicuro, Casine di Paterno, Paterno inseriti nell’elenco dei Borghi storici delle Marche istituito dalla Regione Marche, e poi Aspio e Montacuto. Un tema molto caro a Silvetti e soci che sulle frazioni (rinominate proprio dal centrodestra ‘Borghi’) hanno costruito parte del loro successo elettorale nel maggio 2023. Eppure quanto presentato ieri a Palazzo del Popolo dall’assessore con la delega specifica, seppur frammentata, Daniele Berardinelli è il primo, timido approccio costruttivo verso quel segmento. Berardinelli ha annunciato il pacchetto di misure che per ora riguarderà due dei dieci borghi storici (sono esclusi da questa lista altre due frazioni, Aspio e Montacuto), in attesa poi di mettere a sistema tutti gli altri: "Non abbiamo ancora deciso su quali borghi puntare le nostre attenzioni, penso che divideremo il territorio scegliendone uno nell’area dell’entroterra (quelle verso Agugliano, Offagna e così via, ndr.) e l’altro in zona costiera, Varano, Poggio ecc. _ ha detto Berardinelli presentando l’iniziativa. Abbiamo prima fatto una ricognizione nei territori, ascoltato la cittadinanza e i loro bisogni e poi diviso le competenze. Si parla prioritariamente di manutenzioni, dalle strade al verde fino al patrimonio, ma anche iniziative culturali. Abbiamo tante idee, come ad esempio creare un cartellone comune di eventi e iniziative, mentre ci piacerebbe inserire i borghi anche nel rilancio del Palio di Ancona, su cui stiamo ancora lavorando". Le linee di indirizzo del complesso intervento di rilancio passano attraverso l’istituzione di zone 30km/h nei nuclei centrali residenziali dei borghi cittadini e una maggiore presenza della polizia locale. Verrà, inoltre, definito un programma di manutenzione ordinaria dei borghi destinando l’importo già stanziato a bilancio di 180mila euro capitolo per strade, verde pubblico, segnaletica orizzontale e verticale. È in definizione un programma di lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria di cimiteri e impianti sportivi e il rifacimento degli asfalti, anche qui con soldi già a bilancio per 250mila euro. L’amministrazione vuole anche verificare la possibilità di provvedere, in modo graduale, alla riqualificazione di alcuni dei locali di proprietà comunale nelle frazioni.