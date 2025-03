Il Comune ne ha catturati quindici. Zinni: "Qui non possiamo sparargli. Ma è meglio rimanerne lontani"

L’unico modo per fermare i cinghiali è usare le trappole che il Comune sta già sperimentando grazie alla collaborazione con l’Unione Regionale Cacciatori dell’Appennino (Urca) e che ha permesso la cattura di 15 esemplari. Gli ungulati però sono sempre più vicini, ormai sono in città e passeggiano come fanno i cani. Il Carlino è tornato ad interpellare l’assessore alla Sicurezza nonché vicesindaco Giovanni Zinni.

Assessore, questa notte due cinghiali hanno fatto il giro della città. E’ tempo di catturarli?

"Sì, sappiamo dei cinghiali e tutti gli insediamenti in città sono costantemente monitorati da Urca. Non abbiamo mai interrotto l’attività di cattura".

State affrontando la cosa?

"Stiamo affrontando la questione da due punti di vista, uno per l’incremento delle risorse economiche per aumentare il numero delle trappole nei vari insediamenti e la seconda per snellire necessariamente la procedura farraginosa in conferenza dei servizi. Abbiamo bisogno di un maggiore aiuto perché non possiamo sparare ai cinghiali in area urbana, ci avvaliamo nella cattura e soppressione dei veterinari dell’Ast perché dobbiamo praticare un sonnifero. Più veterinari abbiamo a disposizione più interventi possiamo fare. Siamo partiti da un vuoto normativo, abbiamo dovuto lavorare in conferenza dei servizi, questo ha appesantito tutta la procedura ma garantisco che stiamo lavorando, non ci siamo mai fermati. Lo scorso anno ne abbiamo catturati 15".

Visto che sono arrivati fino a davanti al Comune cosa si può fare da subito?

"Non possiamo fare interventi folli, non è che se un cinghiale sta in mezzo a viale della Vittoria gli possiamo sparare o cose di questo tipo. Sappiamo da dove provengono, sono quelli del Conero scesi fino alla Cittadella e Monte Marino, lì dobbiamo esercitare la cattura tramite anche gli incentivi che sono quelli di pasturare la trappola e abituare l’animale ad andarci a mangiare dentro. Gli insediamenti in città sono diversi, uno arriva dalla Vallesina, sono animali spesso scacciati dai lupi, ed è quello che si avvicina alle aree di Torrette e Posatora, quello principale arriva da Monte Conero".

Hanno fatto danni?

"Il cinghiale è un animale che se non sente la minaccia non attacca. Andando in giro a cercare cibo può essere un problema, è bene stare lontano da questi animali quando si vedono. L’impegno del Comune è costante, siamo sempre in prima fila su questo argomento e stiamo trasformando la sperimentazione in un sistema stabile che catturi ed elimini il proliferarsi di questo animale fuori dal suo habitat naturale".

Marina Verdenelli