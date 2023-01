"Il Comune paga utenze non sue"

"Il Comune ha venduto, ma sarebbe meglio dire svenduto, l’ex sede municipale di via Umberto I nell’agosto 2018, ma non ha staccato le utenze, né ha fatto le volture delle stesse e così a carico del bilancio sono finite spese per 25mila euro per luce acqua e gas degli ultimi 4 anni". La denuncia arriva dai consiglieri di opposizione (Progetto Montemarciano) Maurizio Grilli, Fabiola Caprari, Gilberto Ripanti e Renzo Sordoni i quali portano la questione sul tavolo della Corte dei Conti: "Avevamo depositato un’interrogazione per cercare di avere informazioni chiare sull’operato dell’Amministrazione Bartozzi, ma né nella seduta in cui è stata discussa, né in quella successiva, le giustificazioni addotte ci convincono. In gioco c’è una mancanza sconcertante che può avere conseguenze gravi. Il contratto di vendita - sottolineano - risale all’agosto 2018, prevedeva l’usufrutto dei locali della biblioteca e della sala consiliare per quattro anni, fino ad agosto 2022, ma non il mantenimento delle utenze intestate all’ente locale, perché il Comune non può avere utenze intestate su un immobile privato. Incredible che nessuno della maggioranza si sia posto il problema di regolarizzare la situazione. Noi abbiamo agito appena abbiamo avuto la ragionevole certezza che non ci fossero nemmeno due contatori diversi per la opportuna suddivisione delle utenze tra gli spazi in affitto quadriennale al Comune e quelli subito entrati in possesso del nuovo proprietario. Tutto ciò che ruota intorno alla decisione di vendere l’immobile ex sede Municipale continua ad assumere contorni grotteschi: non solo abbiamo perso per un tempo indeterminato la biblioteca e la sala del consiglio comunale, ora anche la beffa di queste spese che per noi sono eccessive visto che solo la spesa elettrica ammonta a poco meno di 9mila euro e che è impensabile che possa essere ricondotta a poco più di trenta sedute di Consiglio e all’attività delle due dipendenti che lavoravano Nella biblioteca. Probabilmente, invece, - concludono - sono riconducibili ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, eseguiti dal nuovo proprietario. Chiederemo alla Corte dei Conti di valutare tutta l’operazione".

Non si fa attendere la replica del sindaco Damiano Bartozzi: "Non ne sono al corrente perché nel 2018 non ero in amministrazione, né tantomeno posso confermare gli importi. Comunque lo stabile venduto nel 2018 il Comune ha continuato a utilizzarlo in virtù di un usufrutto fatto contestualmente all’atto di compravendita, perché lì sono rimaste sia la biblioteca che la sala del consiglio comunale fino a giugno 2022. È ovvio che durante questa permanenza le utenze sono state pagate dal Comune in quanto di competenza".

Sara Ferreri