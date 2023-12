Il Comune premierà Cettineo:: "Un punto di riferimento per tutti"

"Antonio Cettineo è un esempio per le nuove generazioni di commercianti. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la comunità falconarese. Non potremo far altro riconoscergli un meritato attestato di riconoscenza". È il sindaco Stefania Signorini che, commentando la notizia del Carlino circa la chiusura della storica gioielleria Cettineo prima delle feste di Natale, annuncia un ‘premio’ per l’imprenditore che ha scelto di abbassare definitivamente la saracinesca lo scorso 19 dicembre. Si ricorderà, infatti, che Cettineo era stato vittima il 6 settembre di una spietata rapina. Allora, i due malviventi erano riusciti a portar via complessivamente una refurtiva da 73mila euro. Lo avevano seguito fino a casa, per poi ricondurlo nell’esercizio affacciato sulla Statale dove avevano arraffato gioielli, pietre preziose e contanti. Alla riapertura del locale di via Flaminia, Cettineo aveva ricevuto anche la visita del sindaco Signorini che aveva portato "la vicinanza e l’affetto di tutti i falconaresi". Fondata nel 1945, gestita dal padre Armando, prima, e dalla madre Anna, poi, Antonio ha rilevato l’attività di famiglia nel 2012, una volta che è andato in pensione come insegnante di chimica organica all’Istituto tecnico Volterra di Torrette di Ancona. Ma ha sempre gravitato, sin da bimbo, in un negozio la cui storia si è interrotta dopo 78 anni consecutivi. "Sono rimasti pochi pezzi all’interno del negozio ed è difficile venderli. Sarebbe stato inutile aspettare le feste. E poi rimanere lì, senza merce, è una tristezza. Non tanto per me, ma per i clienti", aveva confessato Antonio. La sua gioielleria ha ricevuto negli anni diversi attestati per la longevità dell’attività commerciale e artigiana. Ora ne arriverà un altro del Comune. "Come abbiamo fatto con Maria Claudia Tittarelli e Adriano Cerioni della Pasticceria Cerioni di via Manara, che all’inaugurazione del Falconatale abbiamo tributato con un attestato di riconoscenza per aver allietato le ricorrenze di tanti falconaresi in oltre 75 anni di attività – ha aggiunto Signorini –. Così faremo per Cettineo, che non smetteremo di ringraziare per una storia di commercio, visione e passione lunga quasi 80 anni".

Giacomo Giampieri