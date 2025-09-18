Il Comune presenta le attività per i ragazzi

Sassoferrato diventa sempre più un borgo per ragazzi, anche grazie alla riqualificazione del palazzo della ex Pretura che sarà sede della biblioteca e polo polifunzionale. L’Amministrazione Comunale, proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha voluto presentare a cittadinanza e famiglie l’offerta di attività educativo/ricreative del Comune. Dunque le attività della biblioteca comunale; teatro ragazzi centro per famiglie, centro didattico-ricreativo… e molto altro. Dai piccolissimi agli adolescenti per garantire serenità, far sviluppare il senso di socialità e per consentire ai ragazzi di esprimere al meglio se stessi.

"Ritengo molto importante – dice il sindaco Maurizio Greci - questa giornata di confronto con l’intento di creare una rete tra i vari operatori sul territorio dagli Enti alle associazioni alla parrocchia in modo da far conoscere e veicolare tutte le attività e l’intera offerta. E’ estremamente necessario instaurare un coordinamento e una collaborazione continua che va continuata e ampliata per creare una sinergia capace di garantire supporto alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie". Anche il parroco Don Umberto Rotili, ha parlato del suo impegno nell’organizzare delle attività che vadano a supporto di quelle già in essere in modo da "ampliare il più possibile l’offerta".