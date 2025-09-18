Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ancona
CronacaIl Comune presenta le attività per i ragazzi
18 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Il Comune presenta le attività per i ragazzi

Sassoferrato diventa sempre più un borgo per ragazzi, anche grazie alla riqualificazione del palazzo della ex Pretura che sarà sede...

Sassoferrato diventa sempre più un borgo per ragazzi, anche grazie alla riqualificazione del palazzo della ex Pretura che sarà sede della biblioteca e polo polifunzionale. L’Amministrazione Comunale, proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha voluto presentare a cittadinanza e famiglie l’offerta di attività educativo/ricreative del Comune. Dunque le attività della biblioteca comunale; teatro ragazzi centro per famiglie, centro didattico-ricreativo… e molto altro. Dai piccolissimi agli adolescenti per garantire serenità, far sviluppare il senso di socialità e per consentire ai ragazzi di esprimere al meglio se stessi.

"Ritengo molto importante – dice il sindaco Maurizio Greci - questa giornata di confronto con l’intento di creare una rete tra i vari operatori sul territorio dagli Enti alle associazioni alla parrocchia in modo da far conoscere e veicolare tutte le attività e l’intera offerta. E’ estremamente necessario instaurare un coordinamento e una collaborazione continua che va continuata e ampliata per creare una sinergia capace di garantire supporto alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie". Anche il parroco Don Umberto Rotili, ha parlato del suo impegno nell’organizzare delle attività che vadano a supporto di quelle già in essere in modo da "ampliare il più possibile l’offerta".

