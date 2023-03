Il Comune pronto a riqualificare la ex scuola elementare a Crocette

Il Consiglio comunale di Castelfidardo ha approvato il Bilancio di previsione dove, tra le tante voci, salta all’occhio anche la riqualificazione della ex scuola elementare delle Crocette, oggi in stato di degrado, per 715mila euro. "Questo edificio ce lo portiamo dietro da almeno 15 anni. E’ stato usato come permuta nel primo bando della scuola media, poi si è cercato di venderlo, oggi abbiamo preso questi soldi per ristrutturarlo senza avere mai una destinazione precisa. Sembra ci si voglia spostare la Farmacia Crocette e fare ambulatori medici – dice il consigliere Marco Cingolani -. Peccato che l’attuale sede della farmacia sia di proprietà comunale con mutuo trentennale e sia stata oggetto di ristrutturazione circa tre anni fa per la modica cifra di 100mila euro". Per il capitolo scuola, è stata aumentata l’entità del sostegno ai Piani di offerta formativa degli istituti comprensivi locali che passa da cinquemila a 15mila euro e sono stati stanziati fondi per la "pet therapy" e i progetti-laboratori nelle scuole per ottomila euro.