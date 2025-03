Il Comune propone un bando per gestire otto casette d’acqua

Il Comune di Senigallia ha proposto un bando per la "Concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione di otto distributori automatici di acqua potabile alla spina "case dell’acqua". Otto le aree in cui il Comune aveva previsto l’installazione delle nuove Casette dell’acqua, ma solo due saranno realizzate per il momento. Ne verrà sistemata una nell’area di sosta comunale in via Nicola Abbagnano, alla ditta Lombardi Filippo che ha offerto il prezzo di 0,05 €/litro per un litro di acqua sia esso naturale o gassata e alla stessa ditta con le stesse condizioni per l’area di Piazza Amalfi, a Marzocca. Non è stato aggiudicato invece il bando per il posizionamento nell’area di sosta lungo la strada comunale SS16/Strada Statale Adriatica Nord, nel parcheggio di fronte al civico 164, a Cesano, come quello nell’area di sosta comunale in via Nicola Abbagnano e quello nell’area verde comunale lungo la Strada Provinciale Corinaldese, nella frazione Borgo Catena. Nessuna proposta poi per il lotto relativo all’area di sosta comunale in Piazza Risorgimento, nella Frazione Montignano come quello dell’area verde comunale lungo Strada Provinciale della Cannella, a Roncitelli che sono andati deserti.