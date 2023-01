Il Comune risarcisce ma il gioco pericoloso è sempre lì

Cade dall’altalena di un parco pubblico e si rompe un braccio. Protagonista dell’incidente una bambina di sei anni che ha dovuto portare il gesso per quaranta giorni. I genitori avevano chiesto i danni al Comune perché nell’area giochi dove era avvenuto l’infortunio mancava una pavimentazione morbida, obbligatoria, che avrebbe attutito la caduta e forse anche i danni riportati dalla piccola.

Inizialmente i familiari hanno provato la via bonaria, senza ricorrere a giudici e tribunali, cercando di chiudere tutto con l’assicurazione, ma le richieste sono state tutte rigettate. Dopo tre anni di battaglie e avvocati la vicenda si è risolta davanti al giudice di pace e prima di Natale è stato concordato loro un risarcimento di poco inferiore a 10mila euro. Ora c’è però il pericolo che qualche altro bambino si faccia male perché nell’area dell’incidente la pavimentazione morbida ancora manca. La vicenda è iniziata nel 2019. Era il 24 marzo quando la bambina è andata al parco giochi Aldo Moro, a Palombina Vecchia.

Mentre scendeva dall’altalena è scivolata cadendo a terra e scoppiando a piangere. Aveva un forte dolore al braccio tanto che il padre l’aveva portata in pronto soccorso dove i medici le avevano diagnosticato una frattura all’avambraccio. Da allora è iniziata una lunga trattativa stragiudiziale con il Comune di Falconara per il risarcimento danni riportati dalla minore. I genitori si sono rivolti a un legale, l’avvocato Nicoletta Nucci, sostenendo che il parco giochi non fosse dotato dell’attrezzatura di sicurezza dei pavimenti antitrauma e per questo la bambina aveva riportato lesioni che potevano essere evitate o ridotte. Il Comune però aveva declinato ogni responsabilità rigettando le richieste di risarcimento. Una trattativa andata avanti fino a settembre dello stesso anno. Dopo l’incidente i genitori della piccola avevano sporto denuncia ai carabinieri ma erano pronti a ritirarla se il danno fosse stato risarcito.

Non avendo avuto riscontri sono andati avanti con la causa arrivata davanti al giudice di Pace, imputato per lesioni personali era il dirigente pro tempore della manutenzione del Comune di Falconara, dove si sono costituiti parte civile. "La normativa che prevede che le aree giochi siano dotate di una pavimentazione morbida – spiega l’avvocato Nucci – è la "Uni En 1177". Al Comune è stata contestata anche l’omissione della segnalazione di pericolo di cui il parco non era dotato". A causa iniziata il Comune ha deciso di risarcire i genitori della bambina. Il processo si è dunque estinto per intervenuto risarcimento e il ritiro della querela. "Sono soddisfatta – commenta il legale – perché l’interesse sotteso ai fatti riguardava una bambina".

Marina Verdenelli