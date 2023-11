Il Comune scrive ai terremotati: "Abbiamo attivato le procedure Cas"

Terremotati di Ancona dopo le scosse di un anno fa, al via lunedì prossimo la lettera dell’amministrazione comunale ai soggetti che non hanno ancora presentato la domanda di accesso al contributo Cas. Il Contributo di autonoma sistemazione è destinato a coloro che hanno subito possibili disagi abitativi provocati dal terremoto del 9 novembre 2022. Con la nota il Comune intende ricordare ai soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità Comunali, che è stata attivata la piattaforma digitale per richiedere il Cas: "Sino a oggi solo un numero esiguo di persone ha presentato la domanda e pertanto insieme ai dirigente ho ritenuto di dovere scrivere ai potenziali aventi diritto – spiega l’assessore Protezione civile Giovanni Zinni _.Il Cas è uno strumento importante a tutela di chi ha subìto l’inabilità temporanea della propria abitazione a seguito della emergenza terremoto nel 2022. Ci siamo sentiti in dovere di richiamare l’attenzione su quella che è la procedura per il contributo. Ricordiamo che gli uffici della Protezione Civile sono a disposizione dei cittadini per avere chiarimenti". La modalità di presentazione può avvenire esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica online, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune. Una prima risposta alle esigenze dei nuclei rimasti senza casa, quanto meno la copertura delle spese per gli affitti.